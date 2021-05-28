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Делегации МВД России, Азербайджана и Казахстана посетили Дворец Независимости
29.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Ближе узнали Синеокую и не могли не заметить, насколько сильна любовь белорусов к своей Родине. Таким мнением поделился замминистра внутренних дел Республики Казахстан. Сегодня завершился визит в Минск делегаций МВД России, Азербайджана и Казахстана. Финальным аккордом стало посещение символа суверенитета нашей страны - Дворца Независимости. Представители ведомств прошлись по его ключевым локациям, побывали в Церемониальном зале, а также в помещении, где традиционно встречают самых дорогих и почетных гостей. Пятидневный визит делегаций включал и посещение мемориального комплекса "Хатынь".
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Ближе узнали Синеокую и не могли не заметить, насколько сильна любовь белорусов к своей Родине. Таким мнением поделился замминистра внутренних дел Республики...
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