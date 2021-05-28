Делегации МВД России, Азербайджана и Казахстана посетили Дворец Независимости

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Ближе узнали Синеокую и не могли не заметить, насколько сильна любовь белорусов к своей Родине. Таким мнением поделился замминистра внутренних дел Республики Казахстан. Сегодня завершился визит в Минск делегаций МВД России, Азербайджана и Казахстана. Финальным аккордом стало посещение символа суверенитета нашей страны - Дворца Независимости. Представители ведомств прошлись по его ключевым локациям, побывали в Церемониальном зале, а также в помещении, где традиционно встречают самых дорогих и почетных гостей. Пятидневный визит делегаций включал и посещение мемориального комплекса "Хатынь".



Алексей Калайчиди, замминистра внутренних дел Казахстана:

Особое внимание мы уделили тому, как здесь относятся к исторической памяти страны, поскольку без сохранения памяти о прошлом невозможно достичь никаких успехов в будущем. Где бы мы ни были, мы везде видели любовь белорусов к своей земле, своей Родине, стремление сделать ее лучше. И в то же время увидели доброжелательность.



Насыщенной была и деловая программа. Гости встретились с руководством МВД Беларуси. Акцент был сделан на обмене опытом по вопросам подготовки кадров. Ознакомились представители ведомств с организацией образовательного процесса, а также учебно-материальной базой специализированного лицея, академии и Центра повышения квалификации сотрудников МВД.