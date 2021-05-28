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О службе на речной границе смотрите репортаж "Главного эфира" в воскресенье в 21:00

29.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наркотрафик, торговля людьми, контрабанда, перевозка оружия, нелегальные мигранты - несмотря на опустевшие из-за пандемии границы, напряженность на рубежах лишь возросла. Пограничники продолжают нести службу в непростых условиях. Большое внимание сегодня уделяется южным рубежам - на границе с Украиной продолжается демаркация. Открываются новые заставы, рубеж оснащается умными комплексами, которые в автоматическом режиме круглосуточно мониторят обстановку. Последнее время становятся актуальными модульные заставы, которые в течение нескольких дней могут сменить место дислокации. 

Современная белорусская граница, оснащенная передовыми комплексами, технологиями и инженерными решениями. О службе на речной границе репортаж "Главного эфира" воскресным вечером.

 
 
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Наркотрафик, торговля людьми, контрабанда, перевозка оружия, нелегальные мигранты - несмотря на опустевшие из-за пандемии границы, напряженность на рубежах лишь...
 
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