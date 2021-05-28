На заседании Конституционной комиссии обсудили предложения, которые непосредственно касаются народного характера власти

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На пятом заседании Конституционной комиссии обсудили предложения, которые непосредственно касаются народного характера власти. Так, рассматривается возможность предоставления права Всебелорусскому народному собранию решать вопрос о легитимности выборов Президента и вынесение импичмента в случае необходимости. В это же время необходимо расширить полномочия и роль местных органов власти. Это запрос жителей сельской местности, для которых помощь исполнительной власти крайне важна в повседневной жизни.



Александр Смирнов - о принципах народовластия. Встреча Конституционной комиссии традиционно проходит в конференц-зале Национальной библиотеки. Круглый стол в качестве диалоговой площадки располагает к разговору. А обсудить есть что. Участники располагаются на своих местах, вооружившись наработками. В основе - мнения по изменениям в главный закон страны, но уже обработанные в пакеты предложений.



Всебелорусское народное собрание и система местного управления - темы, тесно пересекающиеся друг с другом, ведь касаются непосредственно принципа народного характера власти. Эти мнения аккумулируются различными способами: и через депутатов, и через диалоговые площадки, и через письменные обращения.







Повышение роли местного управления и самоуправления





Место ВНС в системе органов госуправления - на обсуждении экспертов

Тема местного управления и самоуправления вызвало широкий интерес среди сельских жителей. Зачастую, говорят участники Конституционной комиссии, для пенсионеров местная власть - это и первый помощник, и жизненная опора.Глобальных изменений по пятому разделу Конституции не потребуется, говорят эксперты. Скорее они коснутся Избирательного кодекса или закона о местном самоуправлении. То есть сейчас стоит вопрос в большей степени о качестве работы.Придание Всебелорусскому народному собранию статуса конституционного органа дополнительно придаст политическую стабильность в обществе, считают эксперты. Для этого назрела объективная необходимость. Учитывая широкое представительство (от сенаторов и депутатов до политических партий и общественных объединений), это будет высший представительский орган народовластия. Среди важнейших полномочий - решение вопроса о легитимности выборов Президента и вынесение импичмента в случае необходимости.Важно распределить роли, чтобы они не пересекались и не дублировали друг друга. По словам экспертов, развитие общества вышло на новый уровень – люди хотят принимать большее участие в политической жизни страны.Конституционная модернизация придаст импульс и послужит катализатором повышения качества органов госуправления, говорят участники Конституционной комиссии. То есть обновление Основного закона страны позволит наладить более тесный диалог между обществом и государством и реализовать такой важный принцип, как народовластие.