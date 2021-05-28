ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Оперативники МВД установили уже 28 комментаторов, осквернивших в Сети память погибших под Барановичами летчиков

29.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Возбуждено производство в отношении комментаторов, которые осквернили память летчиков, погибших под Барановичами. К этому моменту оперативники МВД установили уже 28 человек.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о разжигании социальной вражды. Возбуждено производство в отношении комментаторов, которые осквернили память летчиков, погибших под Барановичами. К этому моменту оперативники МВД установили  уже 28 человек. Задержанные, позволившие себе оскорбительные комментарии, - это постоянные участники протестного движения, подписчики экстремистских телеграм-каналов, некоторые в прошлом судимые. Для милиции было делом чести установить и найти каждого, кто оставил мерзкие комментарии в адрес погибших летчиков.

Накануне о тех, кто решил хайпануть на трагедии, мы уже рассказывали. После того как к диванным комментаторам наведывались люди в форме, они все, как один, становились уже не такими смелыми. Желчь из их лексикона пропадала, появлялись сожаления и извинения. 

Правоохранители в очередной раз подчеркнули, что никому не позволено использовать интернет для травли, оскорблений и унижений. А каждый виртуальный негодяй должен быть готов ответить по закону.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возбуждено производство в отношении комментаторов, которые осквернили память летчиков, погибших под Барановичами. К этому моменту оперативники МВД установили...
 
Новости дня
Новости общества
 
Почему Запад так раздражают успехи белорусской экономики - ответ завтра вечером в программе "Вопрос номер один"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by