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Почему Запад так раздражают успехи белорусской экономики - ответ завтра вечером в программе "Вопрос номер один"

29.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почему Запад так раздражают успехи белорусской экономики? Что будет с рублем? Каков наш ответ на санкции и беспрецедентное давление? А также конкретика интеграции с проверенными партнерами. К эфиру готовится проект Агентства теленовостей "Вопрос номер один". Включайте эфир в субботу в 7 вечера.

 
Теги: Новости
 
 
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Почему Запад так раздражают успехи белорусской экономики? Что будет с рублем? Каков наш ответ на санкции и беспрецедентное давление? А также конкретика интеграции...
 
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