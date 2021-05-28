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Почему Запад так раздражают успехи белорусской экономики - ответ завтра вечером в программе "Вопрос номер один"
29.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Почему Запад так раздражают успехи белорусской экономики? Что будет с рублем? Каков наш ответ на санкции и беспрецедентное давление? А также конкретика интеграции с проверенными партнерами. К эфиру готовится проект Агентства теленовостей
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Почему Запад так раздражают успехи белорусской экономики - ответ завтра вечером в программе "Вопрос номер один"
Почему Запад так раздражают успехи белорусской экономики? Что будет с рублем? Каков наш ответ на санкции и беспрецедентное давление? А также конкретика интеграции...
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