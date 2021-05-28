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Почему Запад так раздражают успехи белорусской экономики? Что будет с рублем? Каков наш ответ на санкции и беспрецедентное давление? А также конкретика интеграции с проверенными партнерами. К эфиру готовится проект Агентства теленовостей "Вопрос номер один" . Включайте эфир в субботу в 7 вечера.