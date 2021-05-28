|
К. Молчанов: Украина совершает экономический выстрел себе в ногу
29.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Санкционная политика нашей южной соседки может негативно сказаться не только на доходах авиаперевозчиков, но и на всей экономике Украины. В этом убежден украинский политолог Кирилл Молчанов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Санкционная политика нашей южной соседки может негативно сказаться не только на доходах авиаперевозчиков, но и на всей экономике Украины. В этом убежден...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)