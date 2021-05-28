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Как история с самолетом спровоцировала беспрецедентную информационную атаку на Беларусь? Блицкриг западных СМИ, от которого потом будет сложно отмыться: зачем солидные издания пошли по пути желтой прессы? Прямо сейчас наблюдаем, как фейки стали инструментом большой политики.



Эталон демократии и человеколюбия: почему за судьбу бойца батальона карателей так распереживались во всем мире? Узнаем в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".