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Генеральная прокуратура самопровозглашенной Луганской Народной Республики возбудила против Романа Протасевича уголовное дело. Его подозревают в совершении на территории Донбасса насильственных преступлений. Существуют также веские улики, подтверждающие причастность Протасевича к деятельности террористической организации.



В чем суть тех, кто выставляет неонациста Протасевича узником совести? Это не столько лицемерное желание обелить карателя из украинского полка "Азов", разжигавшего гражданскую войну в Беларуси, сколько уверенность беглых в своей абсолютной неприкосновенности, мол, заграница поможет - никто не тронет. И вот тут она (если опустить детали, как и почему сел самолет с экстремистом на борту - пусть в этом разбираются специалисты), эта самая их уверенность, дала огромную трещину.









Запад не гарантирует ни свободы, ни безопасности

Выгораживать неонациста - что может быть более бессовестно и позорно?





Протасевич и его кураторы собирались устроить в Беларуси вторую Украину





Деанон - это метод террора

Сначала не сработал расчет на подрыв страны изнутри, а потом оказалось, что и на внешних контурах преступников будут задерживать, чтобы предать суду. Очевидно: игры по их же правилам они боятся больше всего. Комментарий "Панорамы".Это орет художница-правозащитника в честь неонациста Протасевича. Какие художники, такое и искусство. Если бы это произошло в США, то посадка самолета с террористом на борту без единой жертвы и архивом доказательств его преступлений стала бы мировой сенсацией. Поймать на лету - фигура высшего пилотажа, ситуация для учебника по антитеррору. Но неловкость момента в том, что участник карательных операций на Украине, нацист по убеждениям и призывающий к террору сукин сын Протасевич - это сукин сын США и их многочисленных стран-марионеток.В общем, неловко вышло. Теперь защитникам неонациста придется делать хорошую мину при плохой игре. На 90 процентов эти лица будут из Европы.Кейс Протасевича - это сегодня лакмусовая бумажка. И она засветит всех нациков: что в Европе, что в остальном мире. Послушаем его отца, вспоминающего военные подвиги сынули - наемника украинского воинского формирования "Азов".Чистосердечное признание папки Ромки, гордого за сынка-убийцу, попытался развеять Андрей Билецкий по кличке Белый вождь - командир "Азова", где числился Протасевич. Частенько "Азов" переиначивают в "Навоз". Все дело в ультракоричневых убеждениях этих бойцов за чистоту расы. И главный из них - Билецкий - пишет, дескать, белорус в их рядах был военным корреспондентом, а не головорезом-наемником. Впору задаться вопросом: так а где репортажи Протасевича? Почитать-то можно? А то гуляют по Сети только фотки из мобильника Ромки с оружием под нацистскими нашивками. Или командир его обгадился, оказавшись банальным лживым треплом?Сплошная "здрада". Не везет нацикам. Прокомментируем кадры для тех, кто не в теме. Во-первых, никто из военкоров никогда не будет переодеваться в реальную боевую форму. За это запросто можно схлопотать пулю со стороны врага, ау а в своих рядах прослыть позером-травести, мальчиком со склонностью к переодеваниям. Да и кто даст поносить свои шмотки для фото? Это чё, детский сад? Подумайте! Это же бред, а не только негигиенично. Во-вторых, Протасевича выдают с головой не только магазины в разгрузке, на которые обратили внимание СМИ, а вообще все. Вот наколенники, например. Их надевают исключительно в бою. Обратите внимание, что они испачканы землей. То есть фоткается Рома с поля боя. Или кто-то по-быстрому снял для Ромкиной фотосессии всю форму, кроме белья?!Броня, на которой Протасевич едет, - та самая, что входила в Мариуполь. И автомат у него перетянут медицинским жгутом. Так делают солдаты с опытом нахождения в бою. И это все только на первый беглый взгляд. Остается один вопрос: а сколько этот выродок убил людей в ходе карательных операций "Азова"? И понимают ли его поклонники, что вся кровь белорусских протестов на его руках?Сидя за границей и будучи редактором экстремистского телеграм-канала, неонацист Протасевич посылал людей на улицу нарушать закон и нападать на милицию. Он координировал протесты, стравливал белорусов. В результате гибли люди. На нем ответственность за создание пушечного мяса для пламени Майдана. Вот интересная расписка Протасевича. Ему платили за это деньги. Это для уличной пехоты пишут, что канал существует на донатики, а на деле люди сидят на зарплате и пишут расписки в получении денег, потому что это чей-то медиапроект, финансируемый из чьего-то бюджета. Это в Папуасии не надо никаких документов и даже расписок, а в государстве, где деньги дают и надо отчитаться за каждый цент, без них нельзя. И вот такие расписки пишут работодателю. Критикующий власть оппозиционер Максим Филиппович не даст соврать.Кстати, это любитель фотографии на память и неонацист Роман Протасевич в холле Госдепа США. 23 апреля 2018 года. То есть после работы боевиком на Украине он начал работать в Беларуси на пропагандистские СМИ, спонсируемые Западом. Его заметили и позвали в Госдеп. А через полтора года он начал майданизировать Беларусь. В самолете рядом с одной поскудью оказалась вторая - Софья Сапега.Зачем создаются такие каналы? Маленькие любители экстремизма за клавиатурой, сидящие на заплате у добрых зарубежных дядечек, да еще выписывающие деньги на подкуп, - это ровно то же самое явление, что и нацик Протасевич в составе "Азова" на Украине. Их цель - пролить кровь, убить. В том-то и дело, что в странах, которые сегодня критикуют Беларусь, и Протасевич, и Сапега сели бы на несколько пожизненных сроков. Ирония в том, что люди, так усердно работающие на создание сакральной жертвы, сами ей и становятся.Омерзение вызывают бывшие соотечественники, делающие все, чтобы нагадить своей родине. Любой ценой вывести снова хоть сколько-нибудь людей на улицу, чтобы снова пролилась кровь. И, конечно, клянчить санкции против своей страны у Запада. В переводе на нормальный язык - надеяться, что с пустыми карманами белорусы выйдут на улицу. Ведь массовой поддержки у сбежавших политических карликов нет, поэтому и смылись за границу. Вообще, принцип "вы давайте выходите и деритесь с милицией, рискуйте своей шкурой и, если победите, мы приедем вами править" - это, конечно, еще одна невероятная наглость. Но на то они и манкурты, обеляющие нацистов.