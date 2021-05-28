Е. Мураев: Протасевич - коллаборант, который работал против белорусской государственности

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Тысячи простых людей вынужденно испытывают массу неудобств лишь потому (и это явно просматривается), что кому-то уж очень надо добиться единственной цели: освободить беглеца-террориста, который знает достаточно и которому есть что рассказать.



Свое мнение о человеке, который имеет прямое отношение не только к недавним событиям в Беларуси, но и хорошо известен в Украине, в эксклюзивном интервью каналу "Беларусь 1" высказал известный украинский политик, лидер партии "НАШИ" Евгений Мураев.