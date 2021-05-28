Глава Ryanair продолжает искать агентов КГБ

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Исполнительный директор компании Ryanair О'Лири вместо конструктива продолжает распространять свои же догадки. Он вновь выступил с обвинениями в адрес белорусской стороны. На сей раз на страницах газеты Wall Street Journal. Претензии выглядят тем более странно, что большая часть из них либо беспочвенна, либо надуманна, либо просто уже опровергнута.



В частности, пресловутые "агенты КГБ, сошедшие в Минске" давно уже нашлись и оказались вовсе не представителями спецслужб. Вот интервью, которое мы показывали еще 24 мая. Студентка и грек-путешественник остались в Минске только потому, что из Вильнюса добираться обратно в Беларусь им было крайне неудобно.



Третий пассажир рейса Афины - Вильнюс также уже дал интервью о причинах, которые побудили его сойти в Минске: к белорусскому КГБ он также не имеет никакого отношения.