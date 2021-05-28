|
Глава Ryanair продолжает искать агентов КГБ
29.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Исполнительный директор компании Ryanair О'Лири вместо конструктива продолжает распространять свои же догадки. Он вновь выступил с обвинениями в адрес белорусской стороны. На сей раз на страницах газеты Wall Street Journal. Претензии выглядят тем более странно, что большая часть из них либо беспочвенна, либо надуманна, либо просто уже опровергнута.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполнительный директор компании Ryanair О'Лири вместо конструктива продолжает распространять свои же догадки. Он вновь выступил с обвинениями в адрес белорусской...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)