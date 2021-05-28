Департамент по авиации выложил на своем сайте переговоры диспетчеров и экипажа Ryanair

Источник материала: БT

Вокруг ситуации с самолетом Ryanair скопилось множество слухов и попросту фейков. В ответ на это Департамент по авиации выложил у себя на сайте в открытом доступе переговоры диспетчеров и экипажа.



И еще раз хочется подчеркнуть: для досконального изучения ситуации белорусская сторона сразу же пригласила членов международных организаций и представителей авиационных властей США и ЕС. Мы открыты для сотрудничества.