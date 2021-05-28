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Департамент по авиации выложил на своем сайте переговоры диспетчеров и экипажа Ryanair
29.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вокруг ситуации с самолетом Ryanair скопилось множество слухов и попросту фейков. В ответ на это Департамент по авиации выложил у себя на сайте в открытом доступе переговоры диспетчеров и экипажа.
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Вокруг ситуации с самолетом Ryanair скопилось множество слухов и попросту фейков. В ответ на это Департамент по авиации выложил у себя на сайте в открытом доступе...
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