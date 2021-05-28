ICAO начала расследовать инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске

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Агентство теленовостей получило официальный ответ от Международной организации гражданской авиации. В Совете ICAO, в частности, подчеркнули важность установления фактов отклонения рейса Афины - Вильнюс, летевшего в воздушном пространстве Беларуси, и понимания того, имело ли место нарушение каким-либо государством - членом ICAO международного авиационного права, включая Конвенцию о международной гражданской авиации и приложения к ней. В официальном ответе на письмо Агентства теленовостей сообщается, что в четверг на созванном специальном совещании руководящий орган ICAO постановил провести расследование этого события и призвал к сотрудничеству все государства - члены организации.



В совещании, проведенном в онлайн-формате, приняли участие правительственные и авиационные чиновники из Беларуси, Ирландии, Литвы и Польши. Государства - члены Совета согласились с тем, что под руководством ICAO должно быть проведено международное расследование по установлению фактов в связи с инцидентом, связанным с рейсом Афины - Вильнюс в воздушном пространстве Беларуси 23 мая.



Беларусь неоднократно предлагала провести объективное расследование с участием международных экспертов. Поспешные выводы без тщательного разбирательства, как видим, серьезно вредят не только межгосударственным отношениям, но и очень осложняют жизнь простых граждан разных стран, которые вынужденно становятся заложниками искусственно созданной ситуации.