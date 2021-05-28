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ICAO начала расследовать инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске
29.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Агентство теленовостей получило официальный ответ от Международной организации гражданской авиации. В Совете ICAO, в частности, подчеркнули важность установления фактов отклонения рейса Афины - Вильнюс, летевшего в воздушном пространстве Беларуси, и понимания того, имело ли место нарушение каким-либо государством - членом ICAO международного авиационного права, включая Конвенцию о международной гражданской авиации и приложения к ней. В официальном ответе на письмо Агентства теленовостей сообщается, что в четверг на созванном специальном совещании руководящий орган ICAO постановил провести расследование этого события и призвал к сотрудничеству все государства - члены организации.
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Агентство теленовостей получило официальный ответ от Международной организации гражданской авиации. В Совете ICAO, в частности, подчеркнули важность...
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