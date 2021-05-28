|
Белорусские пограничники отмечают профессиональный праздник
29.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусские пограничники отмечают профессиональный праздник. Командование, личный состав и ветеранов поздравил Президент.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские пограничники отмечают профессиональный праздник. Командование, личный состав и ветеранов поздравил Президент. В Полоцке торжество прошло на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)