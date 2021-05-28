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Белорусские пограничники отмечают профессиональный праздник. Командование, личный состав и ветеранов поздравил Президент.



В Полоцке торжество прошло на площади Свободы. Для жителей города организовали показательные выступления — действия пограничного наряда по задержанию нарушителей государственной границы максимально приближены к реальным. Мастерство продемонстрировали сотрудники спецподразделения и кинологи. Также гости праздника ознакомились с образцами вооружения и современными техническими средствами пограничного контроля.



Евгений Боровский, начальник пограничной заставы "Бигосово" им. красноармейца Н. Хохлова:

Охрана границы постоянно совершенствуется у нас, применяют новые средства, которые позволяют обнаружить и задержать нарушителей. Военнослужащие, которые проходят службу на пограничной заставе, это настоящие профессионалы, постоянно совершенствуются. Ведь от людей зависит много на границе.



Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого погранотряда:

Подразделения пограничного отряда дислоцируются в Верхнедвинском, Браславском, Миорском районах. Охрана государственной границы осуществляется на протяжении 270 километров. На участке ответственности пограничного отряда имеются как сухопутные, так и речные, озерные и в том числе воздушные врата в аэропорту Витебска.



80 лет назад именно пограничники первыми приняли удар врага. Память погибших воинов почтили минутой молчания.