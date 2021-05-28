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От неправомерных действий европейских властей, преследующих исключительно свои собственные интересы, страдают в первую очередь люди. Кто-то не может полететь на важную встречу, кому-то нужно после рабочей командировки к семье, кто-то запланировал отдых и уже его оплатил.



Особенно нелегко сегодня приходится нашим спортсменам, которые должны думать о том, как показать достойный результат на играх, а не о том, как бы успеть добраться и восстановиться после длительного полета.







Спортсмены становятся заложниками политической истерии Запада

Был отменен рейс по маршруту Минск - Франция, но мы держим руку на пульсе, работаем в режиме нон-стоп, следим за последними новостями . Мгновенно перебронировали билеты на Москву, но узнали, что и этот рейс отменен. На данный момент мы перебронировали билеты и летим через Киев. Сложность у нас заключается, что рейс у нас должен быть прямой, а если будет какая-то стыковка, мы обязаны соблюдать десятидневный карантин. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы доставить наших спортсменов в целости и невредимости. В Киеве мы попадем на трансфере - мы закажем сейчас автобус конкретно для нашей делегации. В 9 вечера автобус выезжает, в 4 утра мы будем в Борисполе. Финансовая сторона увеличится, но мы обязаны делать все, чтобы спортсмены попали на этот турнир.

Запреты на перелеты со стороны Евросоюза для белорусских авиалайнеров напрямую сказываются на белорусских атлетах. Так, наши волейболистки были вынуждены лететь через Турцию в Чехию на игры "Золотой Евролиги". Второй тур соревнований стартует уже завтра, а девушки только сегодня доберутся до места баталий (в 9 вечера), проведя в общей сложности в пути более 20 часов с ночевкой в Стамбуле. Только представьте их физическое состояние. А вот сборную Беларуси по боксу ждут еще более ответственные соревнования. 4 июня в Париже стартует олимпийская квалификация. Будут разыгрываться заветные пропуски в Токио. Все мы понимаем уровень ответственности, но тут ситуация еще сложнее из-за ковидных ограничений. Наша команда должна лететь во Францию только прямым рейсом, чтобы не попасть в карантин, а следовательно избежать риска пропустить важнейший старт, но не из Минска и не из Москвы это сделать невозможно.Беларусь во Франции представят 3 девушки и 5 мужчин. Отборочный турнир у боксеров должен пройти с 4 по 8 июня в Париже. Проблема перелета затронула многие наши сборные: и команду по женской борьбе, и борцов греко-римского стиля, поедут на автобусе в Польшу и наши гребцы. Команде Владимира Шантаровича предстоит выступить на чемпионате Европы в Познани. Такое неспортивное поведение компаний Евросоюза ставит в неравные условия участников грядущих стартов, что подрывает основополагающие принципы спорта.