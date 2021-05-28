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Проект "Променад" о крупнейшем музее страны
29.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Крупнейший музей страны впервые раскрывает детали новой жизни предметов. Секреты реставрации сейчас в Национальном историческом. Восстановили и "Чорную панну Нясвіжа". На подмостки Купаловского сенсационно вернули спектакль в новом составе актеров.
Подробно об эпицентре визуального искусства узнаем у Лидии Заблоцкой в проекте "Променад" (видео).
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Крупнейший музей страны впервые раскрывает детали новой жизни предметов. Секреты реставрации сейчас в Национальном историческом. Восстановили и "Чорную панну...
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