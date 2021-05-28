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Новую редакцию Кодекса об образовании обсудили в Полоцком университете

29.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новую редакцию Кодекса об образовании обсудили на областной диалоговой площадке в Полоцком госуниверситете. У открытого микрофона  представители вузов, колледжей, школ северного региона. Работа проходила по тематическим секциям - дошкольное, среднее специальное, высшее образование. Среди актуальных вопросов основы правового регулирования в сфере образования. 

Олег Романов, ректор Полоцкого государственного университета: Те документы, которые регулируют образовательную жизнь, должны соответствовать требованиям времени. Поэтому та работа, которая ведется в нашей стране по внесению изменений в Кодекс, является совершенно необходимой.

Подобные диалоговые площадки объединили специалистов сферы образования  во всех регионах. Озвученные предложения проанализируют и обсудят на парламентских слушаниях. 


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Теги: Минск
 
 
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Новую редакцию Кодекса об образовании обсудили на областной диалоговой площадке в Полоцком госуниверситете. У открытого микрофона  представители вузов,...
 
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