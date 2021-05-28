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К осквернению белорусского флага в Риге причастен американский дипломат

29.05.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

История с осквернением белорусского флага в Риге получила неожиданное развитие. Ресурс RuBaltic обнаружил, кто был самым активным участником и, возможно, организатором этой акции политического вандализма. Снимал наш флаг и готовил к водружению полотнище с символами белорусских националистов директор центра информационных ресурсов посольства США в Латвии - некто Нилс Студентс. Он был замечен в качестве основного участника всех этапов скандальной акции: очевидно, без санкции посольского начальства на подобное он бы не решился. Журналисты RuBaltic изучили профили Студентса в соцсетях и обнаружили один забавный момент: ровно год назад директор Центра информационных ресурсов посольства США тоже был увлечен игрой с флагштоками. На фото он закрепляет радужный флаг ЛГБТ-сообщества 

 
 
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История с осквернением белорусского флага в Риге получила неожиданное развитие. Ресурс RuBaltic обнаружил, кто был самым активным участником и, возможно,...
 
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