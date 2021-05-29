За что вас могут уволить: Минтруда пояснило изменения в Трудовом кодексе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая ― Sputnik. Минтруда и соцзащиты прокомментировало изменения в Трудовой кодекс и Закон "О промышленной безопасности", внесенные принятым 28 мая законом №114-З "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений".

В принятых корректировках уточняется ряд вопросов по поводу полномочий и ответственности сторон трудовых отношений, также дополнительно регулируются вопросы привлечения к дисциплинарной ответственности работников и их отстранение от работы за противоправные действия, передает госагентство БелТА.

"Кроме того, затронуты вопросы взаимодействия нанимателя и профсоюза в части расторжения трудовых договоров по инициативе нанимателя. В целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения регулируются вопросы проведения забастовок", - отметили в Минтруда.

Увольнение по инициативе нанимателя

Оснований для наступления дисциплинарной ответственности в обновленном Трудовом кодексе станет больше. В частности, пункт 7 статьи 42 ТК дополнен новыми основаниями для увольнения по инициативе нанимателя. Это отсутствие на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде административного ареста, препятствующего исполнению трудовых обязанностей, сообщили в ведомства.

Основанием для увольнения также может стать принуждение к участию в забастовке, создание препятствий для выполнения трудовых обязанностей, призыв работников к прекращению работы без уважительных причин; участие в незаконных забастовках, а также при других вариантах отказа работника от своих трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин.

Изменена также статья 46 ТК - теперь нет необходимости предварительного уведомления профсоюза при расторжении трудового договора с работником по новым основаниям увольнения, предварительного согласия профсоюза на увольнение по данным основаниям.

Дисциплинарная ответственность

Законодательными изменениями добавлена дисциплинарная ответственность за противоправные действия с персональными данными. Статья 47 ТК дополнена новым основанием увольнения за нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных.

В статье 49 ТК расширены полномочия нанимателя для отстранения сотрудника от работы. В частности, это может произойти в тех случаях, когда работник призывает своих коллег прекратить работать без уважительных причин.

Изменениями в статью 199 ТК нанимателю предоставлено право применять к работнику дисциплинарное взыскание, даже если от работника невозможно получить объяснения по поводу нарушения.

Право на забастовки ограничат

В дополнении к статье 388 ТК значится запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовок. С учетом корректировки статьи 395 ТК решение суда о признании незаконными забастовки или решения о ее проведении будет подлежать немедленному исполнению.

"В действующей редакции статьи 388 ТК определено, что специальным законом могут быть установлены ограничения реализации права на забастовку в той мере, в какой это необходимо в интересах национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения, прав и свобод других лиц", - уточнили в Минтруда.

Чтобы избежать негативных последствий от нарушения производственных процессов для коллективов предприятий и страны в целом, законом установлен запрет на проведение забастовок на предприятиях, имеющих опасные производственные объекты. Соответствующая норма закреплена в статье 26 Закона "О промышленной безопасности".

Все перечисленные изменения вступят в силу 30 июня, уточнили в ведомстве.

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