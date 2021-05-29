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За что вас могут уволить: Минтруда пояснило изменения в Трудовом кодексе
29.05.2021 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мая ― Sputnik. Минтруда и соцзащиты прокомментировало изменения в Трудовой кодекс и Закон "О промышленной безопасности", внесенные принятым 28 мая законом №114-З "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений".
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В принятых корректировках уточняется ряд вопросов по поводу полномочий и ответственности сторон трудовых отношений, также дополнительно регулируются вопросы привлечения к дисциплинарной ответственности работников и их отстранение от работы за противоправные действия, передает госагентство БелТА.
"Кроме того, затронуты вопросы взаимодействия нанимателя и профсоюза в части расторжения трудовых договоров по инициативе нанимателя. В целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения регулируются вопросы проведения забастовок", - отметили в Минтруда.
Увольнение по инициативе нанимателя
Оснований для наступления дисциплинарной ответственности в обновленном Трудовом кодексе станет больше. В частности, пункт 7 статьи 42 ТК дополнен новыми
Основанием для увольнения также может стать принуждение к участию в забастовке, создание препятствий для выполнения трудовых обязанностей, призыв работников к прекращению работы без уважительных причин; участие в незаконных забастовках, а также при других вариантах отказа работника от своих трудовых обязанностей (полностью или частично) без уважительных причин.
Изменена также статья 46 ТК - теперь нет необходимости предварительного уведомления профсоюза при расторжении трудового договора с работником по новым основаниям увольнения, предварительного согласия профсоюза на увольнение по данным основаниям.
Дисциплинарная ответственность
Законодательными изменениями добавлена дисциплинарная ответственность за противоправные действия с персональными данными. Статья 47 ТК дополнена новым основанием увольнения за нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, изменения, использования, обезличивания, блокирования, распространения, предоставления, удаления персональных данных.
В статье 49 ТК расширены полномочия нанимателя для отстранения сотрудника от работы. В частности, это может произойти в тех случаях, когда работник призывает своих коллег прекратить работать без уважительных причин.
Изменениями в статью 199 ТК нанимателю предоставлено право применять к работнику дисциплинарное взыскание, даже если от работника невозможно получить объяснения по поводу нарушения.
Право на забастовки ограничат
В дополнении к статье 388 ТК значится запрет на выдвижение политических требований при проведении забастовок. С учетом корректировки статьи 395 ТК решение суда о признании незаконными забастовки или решения о ее проведении будет подлежать немедленному исполнению.
"В действующей редакции статьи 388 ТК определено, что специальным законом могут быть установлены ограничения реализации права на забастовку в той мере, в какой это необходимо в интересах национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения, прав и свобод других лиц", - уточнили в Минтруда.
Чтобы избежать негативных последствий от нарушения производственных процессов для коллективов предприятий и страны в целом, законом установлен запрет на проведение забастовок на предприятиях, имеющих опасные производственные объекты. Соответствующая норма закреплена в статье 26 Закона "О промышленной безопасности".
Все перечисленные изменения вступят в силу 30 июня, уточнили в ведомстве.
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Минтруда разъяснило нововведения в Трудовом кодексе: новые основания для дисциплинарной ответственности и увольнения по инициативе нанимателя, а также...
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