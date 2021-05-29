Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая ― Sputnik. Национальная авиакомпания "Белавиа" не будет сокращать половину работников из-за введенных ограничений, сообщил гендиректор компании Игорь Чергинец в субботу на своей странице в Facebook .

По его словам, "Белавиа" до сих пор получает "благодарности" от правительств Великобритании, Франции, Литвы, США и других, но ранее эти благодарности были связаны со спасением людей, застрявших в разных государствах на фоне пандемии.

"Мы не обращали внимание на их национальности и паспорта. "Белавиа" получила тысячи благодарностей от этих людей и нас это грело и греет. Белавиа получила десятки благодарностей (без кавычек) от премьер-министров, министров иностранных дел, послов и так далее", - отметил Чергинец.

В частности он упомянул благодарность от руководства Госдепартамента США и американского посольства в Беларуси за эвакуацию американских граждан из Турции. Благодарности, по словам руководителя "Белавиа", "повторялись как мантра в течение двух недель ежедневно".

"Мы сейчас почувствовали эту незабытую благодарность на себе. Совет ИКАО собрался и принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, вышеперечисленные страны фактически ввели санкции против Белавиа, которая никаким боком неисключительных отношения к данному инциденту", - написал Чергинец.

По его мнению, действия стран по ограничению возможностей для посадки белорусских авиалайнеров "явно спланированы", кроме того, "с особой фашисткой извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры". Глава авиакомпании считает это "полным попранием основ демократии" и "издевательством над людьми".

"Наказывают невиновную "Белавиа", да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да еще, правда, соседи решили как всегда на этом заработать... Не дождетесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! Мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвемся", - убежден Чергинец.

Васильки останутся в небе, мы будем летать, подытожил он.

Закрытое небо

После инцидента с посадкой самолета Ryanair 23 марта в аэропорту Минска ряд европейских стран приняли решение закрыть свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика, многие отменили полеты над территорией страны. "Белавиа" ежедневно сообщает о временной приостановке полетов.

В частности, с 27 мая по 30 октября 2021 года "Белавиа" отменила рейсы по следующим направлениям: Варшава, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона, Калининград.

Все пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или же вернуть полную стоимость билета без штрафов в течение года после покупки (в том числе, для частично использованных авиабилетов).

В субботу также стало известно, что список запретов на перелеты пополнился и американским направлением, США заявили о приостановлении действия договора с Беларусью о взаимном использовании воздушного пространства.

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