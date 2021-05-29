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В. Бруверис: Ryanair дает неполную информацию и виляет в вопросе расследования посадки самолета в Минске
29.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Компания Ryanair дает неполную информацию и виляет в вопросе расследования неплановой посадки самолета в Минске. На одном из украинских телеканалов литовский журналист Витаутас Бруверис сделал сенсационное заявление.
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В. Бруверис: Ryanair дает неполную информацию и виляет в вопросе расследования посадки самолета в Минске
Компания Ryanair дает неполную информацию и виляет в вопросе расследования неплановой посадки самолета в Минске. На одном из украинских телеканалов литовский...
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