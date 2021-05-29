Пять химиков, которые изменили мир

Источник материала: БT

На этой неделе весь мир будет отмечать День химика. В преддверии этого праздника мы вспомним 5 химиков, которые изменили наш мир.

Английский химик Джозеф Пристли августе 1774 открывает кислород, тем самым исключает самую на тот момент распространенную теорию в химии – теорию флогистона. Любопытно, что, открыв кислород, Пристли наотрез отказывался его так называть. "Никакого кислорода, это просто воздух, лишенный флогистона", - утверждал он. Спустя время эта теория опровергается наукой, ну а Джозеф Пристли вписывает свое имя в историю как первооткрыватель кислорода.



Мария Склодовская-Кюри - первая женщина, получившая Нобелевскую премию, и по сей день единственная женщина, получившая ее дважды. Вместе с супругом (ученым Пьером Кюри) она открыла элементы радий и полоний и занималась исследованиями явлений радиации.



Третье место достается французу Луи Пастеру. Именно он впервые изобрел метод вакцинации и открыл источник возникновения иммунитета. Заняться поиском вакцин ученого побудила трагедия в его биографии. Жизни троих его детей забрал брюшной тиф. В дальнейшем химик разработал несколько вакцин, в том числе против бешенства и сибирской язвы. Дата смерти Луи Пастера стала Всемирным днем борьбы против бешенства, отмечаемым ежегодно.



Борис Белоусов, советский химик, совершивший, возможно, одно из самых необычных открытий в современной химии. Удивительно, что при жизни он не был никому известен, потому что его открытию на тот момент просто никто не поверил. В 1951 году Белоусов смешивает окислитель, серную кислоту и соль металла натрия. То, что раствор менял цвет, конечно, никого бы не удивило. Однако смесь Белоусова меняла цвет без остановки по кругу много раз, что в процессах классической химии практически исключается. Цвет менялся каждые 5 секунд, как на картинке.



Дмитрий Менделеев изобрел (и все мы это знаем) периодическую таблицу элементов. Но мало кто знает: то, что знаменитую таблицу он увидел во сне, - это миф, который недавно опровергли сибирские ученые. Зародился он еще при жизни Дмитрия Ивановича, и ходят слухи, что когда Менделееву его озвучили, он обиделся, сказав, что он, возможно, десятки лет разрабатывал таблицу, а ему говорят, что все было быстро и просто - увидел во сне и готово.



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