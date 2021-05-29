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Граждане Латвии возмущены выходкой мэра Риги
29.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Хулиганская выходка рижского мэра вызвала негодование у всех здравомыслящих людей. Граждане Латвии в соцсетях не скрывают своего возмущения поведением забывшего об элементарных правилах приличия градоначальника.
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Хулиганская выходка рижского мэра вызвала негодование у всех здравомыслящих людей. Граждане Латвии в соцсетях не скрывают своего возмущения поведением забывшего...
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