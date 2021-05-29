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Сборная Беларуси по волейболу добиралась до Чехии более суток
29.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
От перекрытия воздуха страдают и спортсмены. Более суток в общей сложности ушло на дорогу по маршруту Минск - Прага из-за логистического коллапса для национальной сборной Беларуси по волейболу. К слову, ранее она обеспечила себе место в финале чемпионата Европы, а теперь вступает в борьбу в Евролиге. Однако перелет оказался непростым, с ночевкой в Стамбуле, откуда с нами на связь и вышла волейболистка сборной Беларуси и одного из самых титулованных клубов России - московского "Динамо" - Анна Климец.
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От перекрытия воздуха страдают и спортсмены. Более суток в общей сложности ушло на дорогу по маршруту Минск - Прага из-за логистического коллапса для национальной...
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