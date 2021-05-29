Украинские эксперты успели оценить недальновидные шаги власти, которая закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов

Источник материала: БT

Украинский запрет на авиасообщение между нашими странами стал серьезной проблемой для тысяч белорусских туристов. Киев и Львов были популярными направлениями и сами по себе. А в Египет из Беларуси теперь лететь на час дольше. Украинские эксперты уже успели оценить недальновидные шаги собственной власти, которая закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов. Как всегда пострадает от таких мер свой же народ, о котором "Слуги народа" думают в последнюю очередь. Когда сверху диктуют условия, сложно принимать какие-то решения.





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