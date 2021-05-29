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Милиция усилит меры по обеспечению порядка во время проведения последних звонков
29.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Милиция усилит меры по обеспечению порядка и профилактике правонарушений во время проведения последних звонков. Дополнительный контроль ради безопасности.
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Милиция усилит меры по обеспечению порядка и профилактике правонарушений во время проведения последних звонков. Дополнительный контроль ради безопасности. В...
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