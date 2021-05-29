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Калейдоскоп культур в Верхнем городе: выставка, посвященная 30-летюю СНГ
29.05.2021 15:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мая – Sputnik. В Минской ратуше открылась выставка, посвященная 30-летюю СНГ, а в Верхнем городе звучат мелодии стран Содружества, сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Российский посол в Беларуси Евгений Лукьянов и глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев
На торжественном открытии выставки собрались глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев, российский посол в Беларуси Евгений Лукьянов и его коллеги - послы и постпреды стран СНГ, руководство МИД, белорусские парламентарии, чиновники высокого ранга и представители диаспор.
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава парламентской комиссии по международным делам Андрей Савиных на открытии выставки к юбилею СНГ
"Глубоко символично, что выставка открылась в Минске, ведь Минск называют столицей СНГ, здесь находится штаб-квартира нашего Содружества. Мы географически связаны, мы соседи, а соседи должны жить дружно. Мы должны помогать друг другу. Особенно это чествуется в последние дни, когда мы становимся свидетелями необоснованного давления со стороны стран Запада и на Беларусь, и на Россию", - заявил Лебедев.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Минской ратуше открылась выставка, посвященная 30-летию создания СНГ
Глава Исполкома СНГ также заверил, что руководители правительств, представители СНГ выразили поддержку народу Беларуси и республике в это нынешнее время.
© Sputnik / Виктор Толочко
Фестиваль культур стран СНГ проходит в Верхнем городе в Минске
Сегодня на Ратушной площади проходит концерт, где страны Содружества представляют свои культуры и традиции, организована выставка народных ремесел, можно попробовать национальную кухню разных стран и поучаствовать в традиционных игах и развлечениях.
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В Минской ратуше в субботу собрались глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев, руководство МИД, послы и постпреды стран СНГ, парламентарии, чиновники высокого ранга и...
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