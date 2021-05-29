ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Калейдоскоп культур в Верхнем городе: выставка, посвященная 30-летюю СНГ

29.05.2021 15:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая – Sputnik. В Минской ратуше открылась выставка, посвященная 30-летюю СНГ, а в Верхнем городе звучат мелодии стран Содружества, сообщает корреспондент Sputnik. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Российский посол в Беларуси Евгений Лукьянов и глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев

На торжественном открытии выставки собрались глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев, российский посол в Беларуси Евгений Лукьянов и его коллеги - послы и постпреды стран СНГ, руководство МИД, белорусские парламентарии, чиновники высокого ранга и представители диаспор. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Глава парламентской комиссии по международным делам Андрей Савиных на открытии выставки к юбилею СНГ

"Глубоко символично, что выставка открылась в Минске, ведь Минск называют столицей СНГ, здесь находится штаб-квартира нашего Содружества. Мы географически связаны, мы соседи, а соседи должны жить дружно. Мы должны помогать друг другу. Особенно это чествуется в последние дни, когда мы становимся свидетелями необоснованного давления со стороны стран Запада и на Беларусь, и на Россию", - заявил Лебедев.

© Sputnik / Виктор Толочко
В Минской ратуше открылась выставка, посвященная 30-летию создания СНГ

Глава Исполкома СНГ также заверил, что руководители правительств, представители СНГ выразили поддержку народу Беларуси и республике в это нынешнее время.

© Sputnik / Виктор Толочко
Фестиваль культур стран СНГ проходит в Верхнем городе в Минске

Сегодня на Ратушной площади проходит концерт, где страны Содружества представляют свои культуры и традиции, организована выставка народных ремесел, можно попробовать национальную кухню разных стран и поучаствовать в традиционных игах и развлечениях.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минской ратуше в субботу собрались глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев, руководство МИД, послы и постпреды стран СНГ, парламентарии, чиновники высокого ранга и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Граждане Латвии возмущены выходкой мэра Риги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by