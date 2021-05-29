Калейдоскоп культур в Верхнем городе: выставка, посвященная 30-летюю СНГ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая – Sputnik. В Минской ратуше открылась выставка, посвященная 30-летюю СНГ, а в Верхнем городе звучат мелодии стран Содружества, сообщает корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко Российский посол в Беларуси Евгений Лукьянов и глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев

На торжественном открытии выставки собрались глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев, российский посол в Беларуси Евгений Лукьянов и его коллеги - послы и постпреды стран СНГ, руководство МИД, белорусские парламентарии, чиновники высокого ранга и представители диаспор.

© Sputnik / Виктор Толочко Глава парламентской комиссии по международным делам Андрей Савиных на открытии выставки к юбилею СНГ

"Глубоко символично, что выставка открылась в Минске, ведь Минск называют столицей СНГ, здесь находится штаб-квартира нашего Содружества. Мы географически связаны, мы соседи, а соседи должны жить дружно. Мы должны помогать друг другу. Особенно это чествуется в последние дни, когда мы становимся свидетелями необоснованного давления со стороны стран Запада и на Беларусь, и на Россию", - заявил Лебедев.

© Sputnik / Виктор Толочко В Минской ратуше открылась выставка, посвященная 30-летию создания СНГ

Глава Исполкома СНГ также заверил, что руководители правительств, представители СНГ выразили поддержку народу Беларуси и республике в это нынешнее время.

© Sputnik / Виктор Толочко Фестиваль культур стран СНГ проходит в Верхнем городе в Минске

Сегодня на Ратушной площади проходит концерт, где страны Содружества представляют свои культуры и традиции, организована выставка народных ремесел, можно попробовать национальную кухню разных стран и поучаствовать в традиционных игах и развлечениях.