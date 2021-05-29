В Беларуси отзвенели последние звонки

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Прощальный вальс, тысячи воздушных шаров и слезы украдкой. Последние звонки прозвучали сегодня по всей стране. Для некоторых это значит начало летних каникул. Для других - трогательный момент прощания со школой. Так, в этом году из 11-ых классов выпускаются почти 52 тысячи учащихся. Еще 90 тысяч - из девятых. Сегодня поддержать выпускников пришли родные и друзья. По традиции радостный момент с молодежью разделили и представители власти.



Советы своим ученикам сегодня давали классные руководители, завучи, директора школ. Среди выпускников - будущие юристы, программисты, медики. Так, например в 12-й гимназии они выбрали разные вузы и специализации, но их всех объединяет владение китайским языком. Его здесь изучали с ранних лет.







А в средней школе № 47 все 130 выпускников - это будущее белорусского спорта. Школа активно сотрудничает с университетом физической культуры. Сегодня юноши и девушки принимают поздравления от преподавателей за успешную учебу. А уже через пару лет могут стать обладателями кубков и олимпийских наград.



Впереди выпускников ждут экзамены. А сразу после получения аттестатов - проверка знаний на вступительных испытаниях в высшие учебные заведения и поступление на выбранные факультеты.