|
В Беларуси отзвенели последние звонки
29.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Прощальный вальс, тысячи воздушных шаров и слезы украдкой. Последние звонки прозвучали сегодня по всей стране. Для некоторых это значит начало летних каникул. Для других - трогательный момент прощания со школой. Так, в этом году из 11-ых классов выпускаются почти 52 тысячи учащихся. Еще 90 тысяч - из девятых. Сегодня поддержать выпускников пришли родные и друзья. По традиции радостный момент с молодежью разделили и представители власти.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прощальный вальс, тысячи воздушных шаров и слезы украдкой. Последние звонки прозвучали сегодня по всей стране. Для некоторых это значит начало летних каникул. Для...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)