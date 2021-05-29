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Генеральный прокурор заявил о внесении представления министру сельского хозяйства в связи с падежом крупного рогатого скота

29.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Переломить негативную тенденцию и не допустить ее повторения в будущем. Генеральный прокурор заявил о внесении представления министру сельского хозяйства в связи с падежом крупного рогатого скота. Андрей Швед накануне проинспектировал предприятие "Уваровичи-Элит" и провел рабочую встречу с руководством Гомельского района.

На контроле важнейшая тема - выполнение поручения главы государства о безусловном соблюдении законодательства, исполнительской и производственной дисциплины. Ранее в этом хозяйстве прокуратура выявляла многочисленные нарушения. Они связанны с содержанием скота, подготовкой к посевной и уборочной кампаниям, заготовкой кормов, сохранностью сельхозтехники. Как оказалось, многие проблемы можно успешно решать без значительных финансовых затрат, заявили в Генпрокуратуре.

Генеральный прокурор заявил о внесении представления министру сельского хозяйства в связи с падежом крупного рогатого скота


Навести порядок, обеспечить трудовую дисциплину и исключить приписки в результатах работы. Министру внутренних дел направлено требование активнее пресекать коррупционные преступления. По данным Генпрокуратуры, во всех областях выявлены факты бесхозяйственности, несоблюдения элементарных ветеринарно-санитарных правил, недобросовестного исполнения работниками трудовых обязанностей, отсутствия контроля со стороны руководителей. Андрей Швед в ходе инспекции также побеседовал и с работниками предприятия об условиях труда и своевременности выплаты зарплаты.

 
 
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Переломить негативную тенденцию и не допустить ее повторения в будущем. Генеральный прокурор заявил о внесении представления министру сельского хозяйства в...
 
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