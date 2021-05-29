|
Генеральный прокурор заявил о внесении представления министру сельского хозяйства в связи с падежом крупного рогатого скота
29.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Переломить негативную тенденцию и не допустить ее повторения в будущем. Генеральный прокурор заявил о внесении представления министру сельского хозяйства в связи с падежом крупного рогатого скота. Андрей Швед накануне проинспектировал предприятие "Уваровичи-Элит" и провел рабочую встречу с руководством Гомельского района.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный прокурор заявил о внесении представления министру сельского хозяйства в связи с падежом крупного рогатого скота
Переломить негативную тенденцию и не допустить ее повторения в будущем. Генеральный прокурор заявил о внесении представления министру сельского хозяйства в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)