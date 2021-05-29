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В Швеции у здания мэрии стокгольмского муниципалитета Нака белорусский государственный флаг заменили на бчб-полотнище
29.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Очередной случай уголовщины, которая поддерживается на европейском государственном уровне. Атака на белорусский суверенитет и достоинство белорусского народа продолжается. Эти кадры из Швеции. У здания мэрии стокгольмского муниципалитета Нака, где расположено белорусское посольство, надругались над государственной символикой нашей страны, заменив флаг на бчб-полотнище.
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В Швеции у здания мэрии стокгольмского муниципалитета Нака белорусский государственный флаг заменили на бчб-полотнище
Очередной случай уголовщины, которая поддерживается на европейском государственном уровне. Атака на белорусский суверенитет и достоинство белорусского народа...
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