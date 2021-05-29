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Пресс-секретарь Белого дома сообщила о введении санкций против девяти госпредприятий Беларуси

29.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подтверждение, что все происходящее - одно большое спланированное давление на Беларусь. Очередной удар наносят США. Пресс-секретарь Белого дома сообщила о введении санкций против девяти госпредприятий Беларуси. Также Вашингтон с партнерами разработают целевые санкции в отношении представителей белорусских властей. Санкции вступят в силу с 3 июня. Также США приостанавливают соглашение с Беларусью о взаимном использовании воздушного пространства, которое непрерывно действовало с 2019 года. Это, впрочем, ничуть не смутило американских гигантов грузоперевозок - компании продолжают выполнять рейсы через белорусскую территорию. 

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Подтверждение, что все происходящее - одно большое спланированное давление на Беларусь. Очередной удар наносят США. Пресс-секретарь Белого дома сообщила о...
 
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