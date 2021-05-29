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Белавиа не будет сокращать штат
29.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как бы ни хотелось Европе и США разрушить привычный порядок вещей, белорусский народ не станет унижаться, а Белавиа останется в небе и не станет сокращать штат. Мифы беглых и их кураторов развенчал глава компании Игорь Чергинец на своей странице в Facebook. А заодно напомнил, кто помогал тысячам людей добраться домой, несмотря на паспорта и национальности, в тяжелое время пандемии.
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Как бы ни хотелось Европе и США разрушить привычный порядок вещей, белорусский народ не станет унижаться, а Белавиа останется в небе и не станет сокращать штат....
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