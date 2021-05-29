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США объявили о введении санкций в отношении Беларуси

29.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подтверждение, что все происходящее - одно большое спланированное давление на Беларусь. Очередной удар  наносят США. Пресс-секретарь Белого дома сообщила о введении санкций против девяти госпредприятий Беларуси. Также Вашингтон с партнерами разработают целевые санкции в отношении представителей белорусских властей.

Первой под атаку коллективного Запада попала белорусская авиация. К настоящему моменту уже без малого 10 стран закрыли свое небо для самолетов нашей страны, почти два десятка компаний отказались пользоваться нашим воздушным пространством. Клиенты Белавиа и партнеры компании вынуждены массово сдавать билеты, а пассажиры барселонского рейса даже впустую провели несколько часов в воздухе. 


Блокада белорусского воздушного пространства - фикция 


Российское агентство воздушного транспорта провело анализ данных об авиарейсах из Европы в Россию. Выяснилось, что блокада белорусского воздушного пространства - фикция. За минувшие сутки европейские авиакомпании совершили 113 рейсов, трассы которых пролегали над нашей страной. Помимо этого, в 53 случаях маршруты были изменены таким образом, чтобы обогнуть белорусское воздушное пространство. Росавиация также предупредила европейских партнеров, что любое изменение ими маршрутов требует согласований, а это отнимает некоторое время. Многие рейсы могут быть в этой связи отменены.


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Подтверждение, что все происходящее - одно большое спланированное давление на Беларусь. Очередной удар  наносят США. Пресс-секретарь Белого дома сообщила о...
 
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