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США объявили о введении санкций в отношении Беларуси
29.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Подтверждение, что все происходящее - одно большое спланированное давление на Беларусь. Очередной удар наносят США. Пресс-секретарь Белого дома сообщила о введении санкций против девяти госпредприятий Беларуси. Также Вашингтон с партнерами разработают целевые санкции в отношении представителей белорусских властей.
Блокада белорусского воздушного пространства - фикция
Российское агентство воздушного транспорта провело анализ данных об авиарейсах из Европы в Россию. Выяснилось, что блокада белорусского воздушного пространства - фикция. За минувшие сутки европейские авиакомпании совершили 113 рейсов, трассы которых пролегали над нашей страной. Помимо этого, в 53 случаях маршруты были изменены таким образом, чтобы обогнуть белорусское воздушное пространство. Росавиация также предупредила европейских партнеров, что любое изменение ими маршрутов требует согласований, а это отнимает некоторое время. Многие рейсы могут быть в этой связи отменены.
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Подтверждение, что все происходящее - одно большое спланированное давление на Беларусь. Очередной удар наносят США. Пресс-секретарь Белого дома сообщила о...
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