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В Беларуси сегодня последний звонок для учащихся 9 и 11 классов
29.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Празднование окончания учебного года и школы пройдет в традиционном формате - на открытой площадке. Минздрав рекомендует при проведении праздничных мероприятий соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Школьные экзамены начнутся уже 1 июня и продлятся до 8 числа. После них 10 июня будут организованы выпускные вечера.
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Долгожданный и особенный день для выпускников школ и гимназий. Сегодня для учеников прозвенит последний звонок. В 2020-2021 учебном году в Беларуси в 9-х классах...
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