В Беларуси сегодня последний звонок для учащихся 9 и 11 классов

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Празднование окончания учебного года и школы пройдет в традиционном формате - на открытой площадке. Минздрав рекомендует при проведении праздничных мероприятий соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Школьные экзамены начнутся уже 1 июня и продлятся до 8 числа. После них 10 июня будут организованы выпускные вечера.

Долгожданный и особенный день для выпускников школ и гимназий. Сегодня для учеников прозвенит последний звонок. В 2020-2021 учебном году в Беларуси в 9-х классах обучаются более 90 тысяч учащихся, в 11-х классах - почти 52 тысячи. Именно столько выпускников придет сегодня на торжественные линейки.