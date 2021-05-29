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В Беларуси сегодня последний звонок для учащихся 9 и 11 классов

29.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Долгожданный и особенный день для выпускников школ и гимназий. Сегодня для учеников прозвенит последний звонок. В 2020-2021 учебном году в Беларуси в 9-х классах обучаются более 90 тысяч учащихся, в 11-х классах - почти 52 тысячи. Именно столько выпускников придет сегодня на торжественные линейки.

Празднование окончания учебного года и школы пройдет в традиционном формате - на открытой площадке. Минздрав рекомендует при проведении праздничных мероприятий соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Школьные экзамены начнутся уже 1 июня и продлятся до 8 числа. После них 10 июня будут организованы выпускные вечера.

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    Долгожданный и особенный день для выпускников школ и гимназий. Сегодня для учеников прозвенит последний звонок. В 2020-2021 учебном году в Беларуси в 9-х классах...
     
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