Первый за 100 лет вокзал для поездов открылся в Москве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 мая – Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли в российской столице новый железнодорожный вокзал "Восточный" для поездов дальнего следования.

Восточный вокзал возведен в составе ТПУ "Черкизово", который объединяет станцию "Черкизовская" Сокольнической линии метро, станцию Московского центрального кольца "Локомотив" и остановки наземного городского транспорта. Новый городской вокзал создан для снижения нагрузки на Курский вокзал. Новый вокзал примет 27 пар пассажирских поездов дальнего следования, прибывавших ранее на Курский вокзал, в том числе "Стрижи" и "Ласточки", следующие из столицы в Нижний Новгород и Иваново. Также среди пассажирских составов, отправляющихся с Восточного вокзала, будут транзитные поезда в направлении Анапы, Адлера, Новороссийска, Ейска, а также Белгорода, Кисловодска, Тулы, Волгограда, Челябинска, Махачкалы, Владикавказа и других городов РФ.

"Сегодня большое событие, я бы сказал, что впервые за сто лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения", - сказал Собянин во время церемонии открытия вокзала.

По словам мэра, для москвичей это тоже важный транспортный узел, который дает дополнительные возможности и разгружается центр Москвы. В том числе будет разгружен один из самых перегруженных на Каланчевско-Курском направлении участок, который будет пропускать больше поездов.

"В целом позитивный проект как для москвичей, так и для гостей столицы", - отметил мэр.

По словам Белозерова, запуск этого вокзала показывает, что Москва меняется и становится удобнее.

"Сегодня значимый день для железных дорог в России, потому что, действительно, за последние сто лет (впервые) запускаем новый вокзал. Новый вокзал - это новое качество, новый подход, это новый набор услуг, здесь все абсолютно совершенно новое", - сказал Белозеров.