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От запретов на полеты в первую очередь страдают простые туристы
29.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Убытки, которые понесут страны, в том числе и инициаторы грязной политической игры, еще предстоит подсчитать. Сегодня в невыгодной позиции находится туризм. Сначала из-за пандемии, теперь из-за запрета Евросоюза на перелеты белорусских авиалайнеров. Туроператоры в подвешеном состоянии. Приходится прорабатывать новые направления и искать пути решения.
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Убытки, которые понесут страны, в том числе и инициаторы грязной политической игры, еще предстоит подсчитать. Сегодня в невыгодной позиции находится туризм....
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