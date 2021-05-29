От запретов на полеты в первую очередь страдают простые туристы

Источник материала: БT

Убытки, которые понесут страны, в том числе и инициаторы грязной политической игры, еще предстоит подсчитать. Сегодня в невыгодной позиции находится туризм. Сначала из-за пандемии, теперь из-за запрета Евросоюза на перелеты белорусских авиалайнеров. Туроператоры в подвешеном состоянии. Приходится прорабатывать новые направления и искать пути решения.



Павел Позняк, замдиректора туристической компании:

Мы специализируемся на въездном и выездном туризме. Развиваем внутренний туризм. Также специализируемся на турах в теплые страны. На данный момент это Египет, Турция. До сегодняшнего дня были такие направления как Тунис, Черногория и Албания. Но в связи с обстоятельствами приходится переносить, предлагать другие пути решения.



Белорусский авиаперевозчик не будет выполнять полеты в Варшаву, Амстердам, Милан и Рим, Брюссель, Барселону и Вену по 30 октября. По 28 августа отменяются рейсы в Таллинн. Закрыты и несколько немецких направлений - Франкфурт, Берлин, Мюнхен и Ганновер. Из-за невозможности транзита по воздушным коридорам Евросоюза приостановлены полеты Белавиа и в российский Калининград.



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