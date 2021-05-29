ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

От запретов на полеты в первую очередь страдают простые туристы

29.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Убытки, которые понесут страны, в том числе и инициаторы грязной политической игры, еще предстоит подсчитать. Сегодня в невыгодной позиции находится туризм. Сначала из-за пандемии, теперь из-за запрета Евросоюза на перелеты белорусских авиалайнеров. Туроператоры в подвешеном состоянии. Приходится прорабатывать новые направления и искать пути решения. 

Павел Позняк, замдиректора туристической компании:
Мы специализируемся на въездном и выездном туризме. Развиваем внутренний туризм. Также специализируемся на турах в теплые страны. На данный момент это Египет, Турция. До сегодняшнего дня были такие направления как Тунис, Черногория и Албания. Но в связи с обстоятельствами приходится переносить, предлагать другие пути решения. 

Белорусский авиаперевозчик не будет выполнять полеты в Варшаву, Амстердам, Милан и Рим, Брюссель, Барселону и Вену по 30 октября. По 28 августа отменяются рейсы в Таллинн. Закрыты и несколько немецких направлений - Франкфурт, Берлин, Мюнхен и Ганновер. Из-за невозможности транзита по воздушным коридорам Евросоюза приостановлены полеты Белавиа и в российский Калининград.

Читайте также:


     
     
    В блог
    Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
    На вашем ресурсе это будет выглядеть так
    Убытки, которые понесут страны, в том числе и инициаторы грязной политической игры, еще предстоит подсчитать. Сегодня в невыгодной позиции находится туризм....
     
    Новости дня
    Новости общества
     
    Сборная Беларуси по волейболу добиралась до Чехии более суток
    Главные новости сегодня
     
    ﻿
    Новости Вашего города
    ТОП-новости Беларуси
    Прислать новость
    Лента новостей
    РЕКЛАМА

    Новости Общества

    Свежие газеты

    28.05.2021
    Салiдарнасць
    Mir24.TV Belarus
    29.05.2021
    Салiдарнасць
    Mir24.TV Belarus

    Архив (Новости Общества)

    РЕКЛАМА
    ﻿
    Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
    Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
    О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
    © 2021 21.by