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Фильм АТН "МТЗ. 75 лет в движении" смотрите сегодня на "Беларусь 1"
29.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня МТЗ - это почти 2,5 % мирового рынка тракторов. На предприятии работают 16 тысяч человек. Их ежедневный труд - в большой копилке за 75-летнюю историю. О славной истории предприятия, о том, как создаются современные модели, на сколько лет вперед думают конструкторы и как оценивают технику те, кто работает в поле? Об этом фильм АТН "МТЗ. 75 лет в движении" сегодня после новостей на
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Сегодня МТЗ - это почти 2,5 % мирового рынка тракторов. На предприятии работают 16 тысяч человек. Их ежедневный труд - в большой копилке за 75-летнюю историю. О славной...
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