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Фильм АТН "МТЗ. 75 лет в движении" смотрите сегодня на "Беларусь 1"

29.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня МТЗ  - это почти 2,5 % мирового рынка тракторов. На предприятии работают 16 тысяч человек. Их ежедневный труд - в большой копилке за 75-летнюю историю. О славной истории предприятия, о том, как создаются современные модели, на сколько лет вперед думают конструкторы и как оценивают технику те, кто работает в поле? Об этом фильм АТН "МТЗ. 75 лет в движении" сегодня после новостей на "Беларусь 1".

 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня МТЗ  - это почти 2,5 % мирового рынка тракторов. На предприятии работают 16 тысяч человек. Их ежедневный труд - в большой копилке за 75-летнюю историю. О славной...
 
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