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СК Беларуси запрашивает правовую помощь в Швейцарии

29.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

А это уже конкретный шаг от СК Беларуси о готовности открыто вести диалог. Такое заявление прозвучало сегодня. Следственный комитет полностью открыт и готов к взаимодействию со всеми международными организациями, заинтересованными в объективном расследовании уголовного дела о заведомо ложном сообщении о минировании рейса Афины - Вильнюс. Напомним, уголовное дело было возбуждено по факту "минирования" самолета, оно находится в производстве УСК по Минску. В ближайшее время в прокуратуру Швейцарии будет отправлена просьба об оказании правовой помощи. В первую очередь следователей интересует информация о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси:

Уже установлено, на что обращаем особое внимание, что сообщений о "минировании" самолета, поступивших посредством швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько – в 12:25 и в 12:56. В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия. Вместе с тем отмечаем, что указанный почтовый сервис уже неоднократно фигурировал в уголовных делах об угрозе совершения терактов и взрывов на различных объектах инфраструктуры Беларуси. В связи с этим дополнительно прорабатывается вопрос о направлении в органы прокуратуры Швейцарии всех ранее попавших в поле зрения правоохранителей реквизитов ProtonMail в сообщениях о ложном минировании. С начала прошлого года зафиксировано уже 14 таких инцидентов.

Следственный комитет призывает общественность не популяризировать циничные домыслы - предварительное расследование еще не завершено. В СК отметили: за последние 2 года возбуждено более 200 уголовных дел о ложном минировании порядка тысячи объектов инфраструктуры в Беларуси. В 15-ти случаях речь шла о Национальном аэропорте Минск и самолетах различных авиаоператоров.

 
Теги: Минск
 
 
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А это уже конкретный шаг от СК Беларуси о готовности открыто вести диалог. Такое заявление прозвучало сегодня. Следственный комитет полностью открыт и готов к...
 
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