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Мария Петрашко об истинной подоплеке гибридной атаки на Беларусь
29.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Попытка кровавого госпереворота с четкой координацией протестующих, а также публикация личных данных госслужащих и силовиков явно не имеет ничего общего с журналистикой. Все это понимают. Но коллективный Запад, в том числе кураторы задержанных якобы блогеров на борту самолета Ryanair, продолжают оправдывать деятельность экстремистов. И это уже больше, чем яркий пример двойных стандартов. Об истинной подоплеке гибридной атаки на Беларусь - в авторском комментарии Марии Петрашко (видео).
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Попытка кровавого госпереворота с четкой координацией протестующих, а также публикация личных данных госслужащих и силовиков явно не имеет ничего общего с...
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