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Н. Снопков: Трудности только закаляют

29.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Из всей этой ситуации Белавиа выйдет еще более сильной, мобильной и гибкой, поскольку трудности только закаляют.

Такое мнение в проекте АТН "Вопрос номер один" выразил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков. Сейчас идет перестройка бизнеса с ориентацией на страны, где белорусов любят и ждут. К слову, этот же принцип работает и в отношении белорусского ответа на санкции.


Почему Запад так раздражают успехи белорусской экономики? Что будет с рублем? Каков наш ответ на санкции и беспрецедентное давление, а также конкретика интеграции с проверенными партнерами. Полная версия проекта "Вопрос номер один " на YouTube-канале Агентства теленовостей.

Смотрите также:

"Вопрос номер один". Владимир Макей

Губернатор региона Александр Турчин в проекте "Вопрос номер один"

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в проекте "Вопрос номер один"


 
Теги: Новости
 
 
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Из всей этой ситуации Белавиа выйдет еще более сильной, мобильной и гибкой, поскольку трудности только закаляют. Такое мнение в проекте АТН "Вопрос номер один"...
 
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