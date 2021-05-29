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Н. Снопков: Трудности только закаляют
29.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Из всей этой ситуации Белавиа выйдет еще более сильной, мобильной и гибкой, поскольку трудности только закаляют.
Такое мнение в проекте АТН
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Из всей этой ситуации Белавиа выйдет еще более сильной, мобильной и гибкой, поскольку трудности только закаляют. Такое мнение в проекте АТН "Вопрос номер один"...
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