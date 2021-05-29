Н. Снопков: Трудности только закаляют

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Из всей этой ситуации Белавиа выйдет еще более сильной, мобильной и гибкой, поскольку трудности только закаляют.

Такое мнение в проекте АТН "Вопрос номер один" выразил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков. Сейчас идет перестройка бизнеса с ориентацией на страны, где белорусов любят и ждут. К слову, этот же принцип работает и в отношении белорусского ответа на санкции.





Почему Запад так раздражают успехи белорусской экономики? Что будет с рублем? Каков наш ответ на санкции и беспрецедентное давление, а также конкретика интеграции с проверенными партнерами. Полная версия проекта "Вопрос номер один " на YouTube-канале Агентства теленовостей.



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