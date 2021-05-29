М. Равреба: Протасевич убивал моих соотечественников

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И возникает вопрос: ради чего или кого оказывается такое мощное давление на нашу страну? А истина рядом. На борту рейса Афины - Вильнюс был предатель и неонацист Роман Протасевич, теперь уже задержанный за разжигание ненависти и организацию массовых беспорядков, но который, видимо, многое знает о своих зарубежных кураторах. Протасевич оказал своим западным покровителям медвежью услугу - теперь белорусского блогера будет сложно представить как жертву режима. Дело в том, что за романтичным образом молодого "борца за белорусскую демократию" скрывался обычный участник госпереворота в Украине и боевик карательного батальона "Азов".

Подробней об участии Протасевича в Евромайдане и в войне на Донбассе в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал известный украинский блогер и журналист Максим Равреба.



Ведущий: Не дожидаясь подробностей, Запад сразу же обвинил Беларусь в воздушном пиратстве и преследовании журналиста. А возможно ли Протасевича вообще называть журналистом?





М. Равреба: Протасевич - информационный террорист

Максим Равреба: "Это не журналистская деятельность, он не журналист. Это типичные грантоедские информационные площадки, деятельность которых направлена на разжигание гражданского конфликта вплоть до гражданской войны. Он информационный террорист и враг народа Беларуси, не только народа Беларуси, но и народа Украины, поскольку у нас он уже, перейдя все возможные линии, взял в руки оружие и уничтожал граждан Украины. Это международный террорист. Он не журналист".



Ведущий: Стало известно, что Протасевич участвовал в действиях на Донбассе в качестве боевика-наемника батальона "Азов". Как Вы можете это прокомментировать?





Максим Равреба: "Этот человек гадил у меня дома. С оружием в руках он находился в момент, когда там происходила гражданская война. И Протасевич, человек посторонний, он убивал моих соотечественников. Это преступление, военное преступление, поэтому хорошо относиться к нему я не могу.

"Азов" - это чисто нацистский батальон, даже американцы это признают и, насколько я знаю, не помогают. В «Азов» принимали всех, если нацист, умеет держать оружие, имеет, минимальную физподготовку, всех брали в этот батальон террористический и давали в руки оружие. Протасевич не имел никаких мотивов участвовать в войне на территории Украины, но поскольку он был на Евромайдане, поскольку он участвовал в захвате административных зданий, в уничтожении памятников и других преступлениях, он уже не мог остановиться, он пошел дальше, он взял в руки оружие и продолжил делать то, что он делал, став международным террористом".