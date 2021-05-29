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Песков: Россия выступает против множественных расследований инцидента в Минске с Ryanair
30.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Россия выступает против множественных расследований инцидента в Минске с Ryanair, выступает за прояснение ситуации на основе международного авиаправа - Песков.
Поспешные выводы ЕС по инциденту с самолетом Ryanair не зиждутся на попытке прояснить обстоятельства, считает Песков.
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Россия выступает против множественных расследований инцидента в Минске с Ryanair, выступает за прояснение ситуации на основе международного авиаправа - Песков. ...
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