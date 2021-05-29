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МТЗ - 75!
30.05.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Минский тракторный завод отмечает юбилей.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив предприятия.
Виталий Вовк, генеральный директор ОАО "МТЗ":
Мы уже с нашими партнерами из "Шереметьево-Карго" разработали трактор для доставки грузов и багажа в самолеты. Мы разработали по заданию нашего Президента технику для зимних видов спорта. И сегодня они нашли применение не только в Беларуси, но и в России. Мы активно занимаемся темой лесной и обслуживания дорог. В целом, 75 - это возраст для подведения итогов, но мы полны бодрости и идей, для реализации которых мы ожидаем молодое поколение, которое придет к нам на завод
А завтра на МТЗ пройдет день открытых дверей. Посетить можно будет 5 цехов с 10 и до 14 часов. Организаторы подготовили и развлекательную программу.
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Минский тракторный завод отмечает юбилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив предприятия. Сегодня в линейке МТЗ более сотни...
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