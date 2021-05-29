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МТЗ - 75!

30.05.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минский тракторный завод отмечает юбилей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив предприятия.

Сегодня в линейке МТЗ более сотни моделей и более двух сотен модификаций техники. Техника МТЗ трудится на пяти континентах, экспорт - в 45 государств. На результат работают 10 заводов по всей стране и свыше 16 тысяч работников. В честь дня рождения на площадке возле "Чижовка-Арены" сегодня проходят праздничные мероприятия - шоу ретро-тракторов, презентация беспилотной машины "Беларус". По словам руководства холдинга МТЗ, одна из общих задач - выпуск многопрофильной техники c большим экспортным потенциалом.

Виталий Вовк, генеральный директор ОАО "МТЗ":

Мы уже с нашими партнерами из "Шереметьево-Карго" разработали трактор для доставки грузов и багажа в самолеты. Мы разработали по заданию нашего Президента технику для зимних видов спорта. И сегодня они нашли применение не только в Беларуси, но и в России. Мы активно занимаемся темой лесной и обслуживания дорог. В целом, 75 - это возраст для подведения итогов, но мы полны бодрости и идей, для реализации которых мы ожидаем молодое поколение, которое придет к нам на завод

А завтра на МТЗ пройдет день открытых дверей. Посетить можно будет 5 цехов с 10 и до 14 часов. Организаторы подготовили и развлекательную программу.

 
 
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Минский тракторный завод отмечает юбилей. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив предприятия. Сегодня в линейке МТЗ более сотни...
 
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