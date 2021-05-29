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Сотрудники МЧС не выявили опасных веществ в минском спорткомплексе "Фристайл"
30.05.2021 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 29 мая. В Минске 29 мая были эвакуированы посетители оздоровительного комплекса "Фристайл", расположенного на улице Сурганова.
По сообщению МЧС, охранники почувствовали приторно-сладкий запах в аквазоне и сообщили в ведомство. Прибывшие сотрудники МЧС обследовали здание и не нашли превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Пострадавших нет.
БелаПАН.
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Минск, 29 мая. В Минске 29 мая были эвакуированы посетители оздоровительного комплекса "Фристайл", расположенного на улице Сурганова. По сообщению МЧС, охранники...
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