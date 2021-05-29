Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 мая. В Минске 29 мая были эвакуированы посетители оздоровительного комплекса "Фристайл", расположенного на улице Сурганова.

По сообщению МЧС, охранники почувствовали приторно-сладкий запах в аквазоне и сообщили в ведомство. Прибывшие сотрудники МЧС обследовали здание и не нашли превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Пострадавших нет.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотрудники МЧС не выявили опасных веществ в минском спорткомплексе "Фристайл" Минск, 29 мая. В Минске 29 мая были эвакуированы посетители оздоровительного комплекса "Фристайл", расположенного на улице Сурганова. По сообщению МЧС, охранники...

БелаПАН.