Дети-инвалиды в платьях от-кутюр, или Когда появляются цветные сны

Источник материала: Sputnik Беларусь

Благотворительный инклюзивный марафон для детей-инвалидов и сирот "Цветные сны" прошел в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Более 250 детей с особенностями развития вышли на подиум и почувствовали себя если не принцессами и принцами, то моделями точно. Корреспонденты Sputnik Владимир Нестерович и Виктор Толочко побывали на модном показе и даже заглянули за кулисы.

В Минск приехали ребята и девчата из разных уголков Беларуси: из Бегомля и Речицы, Клецка и Витебска, Молодечно и Вилейки, Бобруйска, Ивенца и других городов и поселков страны. Некоторые участвовали в благотворительном проекте "Цветные сны" не впервые, но даже для них выход на сцену – событие волнительное.

Не страшно – волнительно

"Воспоминаний и разговоров потом хватает надолго", – поделилась Галя Цеханович из Молодечненской школы-интерната для детей с нарушением зрения. – Первый раз вообще коленки от страха дрожали. Сейчас нормально. Главное, не забыть, куда двигаться на сцене".

Настя Кулешова из Ивенецкого дома-интерната для детей с особенностями физического развития участвует в проекте уже в третий раз: "Накануне первого показа уснуть не могла. Сейчас совсем не боюсь. Нравится выходить на сцену. Здесь все очень красиво, празднично".

© Sputnik / Виктор Толочко В Минск приехали ребята и девчата из разных уголков Беларуси: из Бегомля и Речицы, Клецка и Витебска, Молодечно и Вилейки, Бобруйска, Ивенца и других городов и поселков страны

А вот у Насти Касумович состоялся дебют. Призналась, что было немного страшно, потому что полно незнакомых людей, яркие огни горят, громкая музыка.

Чтобы дети не растерялись, с ними репетировали педагоги в интернатах, а потом, за несколько часов до выхода на сцену – профессиональные режиссеры и хореографы. Таких старательных и ответственных учеников еще поискать надо.

© Sputnik / Виктор Толочко Дизайнер Анастасия Фалькович готовит своих подопечных к модному показу

Для некоторых детей в зале работали специальные помощники, которые жестами показывали, в какую сторону кружиться, какую руку поднимать и в какой момент выходить на поклон. Понять тексты песен помогали сурдопереводчики.

К благотворительному проекту всегда подключаются парикмахеры-визажисты. С мальчишками в этом смысле проще, а вот с девичьими прическами приходится "поколдовать". "Наши-то вон какие красавицы и красавцы!" – педагоги из Бегомля с гордостью рассматривают своих.

© Sputnik / Виктор Толочко К благотворительному проекту всегда подключаются парикмахеры-визажисты

А ивенецкие перешептываются: "В нарядных платьях наши девчонки даже спины ровнее держать стали".

Костюмы и платья для особенных детей уже не первый год шьют известные белорусские дизайнеры: Анастасия Фалькович, Юлия Кутепова, Лидия Баринова и другие.

© Sputnik / Виктор Толочко Костюмы и платья для особенных детей уже не первый год шьют известные белорусские дизайнеры

Образы (или, как любят говорить модельеры, луки) создают магазины модной одежды. И в наш прагматичный век есть немало людей, которые доходы от своего бизнеса пускают на благотворительность, поддержку детей с физическими недугами.

Проблемы в головах у взрослых

Наталья Свидунович, которая курирует проект "Цветные сны" от благотворительного фонда имени Ефросинии Полоцкой, рассказала, что с самого начала загорелась идеей устроить для детей настоящий праздник. И не только в канун Международного Дня защиты детей.

"На самом деле проблемы не у этих детей, а в головах у некоторых взрослых. Воспитанники детских домов и интернатов не нуждаются в жалости. Им требуется внимание и посильная помощь. А еще вот такие светлые и добрые события, которые просто окрыляют мальчишек и девчонок, а также их педагогов. Прекрасно, что вокруг "Цветных снов" сплотилось немало единомышленников", – считает Наталья Свидунович.

Свою большую лепту в проект вносят Республиканский волонтерский центр, волонтерский клуб "СЛОН" Белорусского госуниверситета культуры и искусств.

Посеять зерна добра

Постоянные участники акции "Цветные сны" – ребята из группы "PROвокация" сказали, что для них общение с особенными детьми дает возможность помочь мальчишкам и девчонкам увереннее чувствовать себя на сцене.

"Мы стараемся создать им хорошее настроение, поддержать песнями, настроить на позитив. Уже после первого совместного выступления подружились со многими детьми, теперь переписываемся через социальные сети. Это очень здорово и для них, и для нас, конечно, тоже", – рассказали Артем Солодуха и Марк Войтко.

© Sputnik / Виктор Толочко И в наш прагматичный век есть немало людей, которые доходы от своего бизнеса пускают на благотворительность, поддержку детей с физическими недугами

Модельер-конструктор одежды Юлия Кутепова из Витебска призналась, что большинство коллег недоумевает и все время спрашивает, зачем ей это нужно участвовать в благотворительных проектах.

"Честно говоря, до сих пор сама для себя не нашла ответ на этот непростой вопрос. У меня есть свое ателье, возглавляю театре моды "Костюмер", учу юных дизайнеров... В "Цветных снах", куда пригласила Настя Фалькович, пожалуй, участвую ради моих учениц. Действую по принципу: "Что посеешь, то и пожнешь". Если посеять семечку добра, милосердия, то вырастут люди, готовые помогать другим", – сказала Юлия Кутепова.

© Sputnik / Виктор Толочко Чтобы дети не растерялись, из зала им жестами помогали волонтеры

Собственно, результаты работы уже видны: воспитанницы Кутеповой, девчонки из Витебского театра моды создают красивые и очень оригинальные костюмы для особенных детей. Настя Крапива, Снежанна Домацевич, Виолетта Лесун и Александра Соколова в один голос говорят, что для них участие в благотворительном проекте очень важно: "Мы хотим, чтобы эти дети почувствовали себя принцессами и принцами, чтобы их мечты сбывались".