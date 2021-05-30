Сбитого на трассе лосенка спасли в Лиде

Источник материала: БT

Уникальную операцию по спасению сбитого на трассе лосенка провели в Лиде. Животное с переломанными ногами на обочине дороги заметили неравнодушные горожане. На место ЧП сразу же выехали ветеринарные службы и представители лесхоза. Скорее всего, животное попало под машину, находилось в критическом состоянии. На призыв о помощи откликнулись в частном ветцентре. Практика спасения диких животных у ветеринаров уже была, правда 25-килограммовый лосенок на операционный стол попал впервые. Специалистам пришлось соединить и зафиксировать сломанные кости при помощи специальных титановых пластин.

Павел Жульпа, ветеринарный врач: "Были определенные сложности, а именно - в анестезиологии. Наш друг сказал: дышать я не хочу уже на первых минутах анестезии. В результате за него дышал искусственный аппарат вентиляции легких. И это нам помогло. Операция длилась порядка 3-х часов, хирургически все прошло достаточно гладко".

Всего через несколько часов после операции лосенок самостоятельно встал на ноги и начал ходить. Сейчас он содержится в специальном вольере на территории лидской ветеринарной станции. Там за ним организован надлежащий уход. Реабилитация будет длиться не меньше месяца. После полного выздоровления пациента переведут либо в питомник лесхоза, либо в один из зоопарков страны.



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