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Сергей Лебедев: Наша сила - в единстве, и страны СНГ будут поддерживать и помогать друг другу
30.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беларусь выстоит, ведь у нашей страны множество друзей и прежде всего - страны СНГ, которые будут поддерживать и помогать друг другу.
В Минске открылась выставка к 30-летию создания организации.
Сохраняем традиции - создаем будущее
Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:
Мы соседи, и, естественно, мы должны помогать друг другу. И это особенно чувствуется в последние дни, когда мы являемся свидетелями необоснованного давления со стороны стран Запада и на Беларусь, и на Россию. И вот мне приятно констатировать, что в эти дни в Минске главы правительств, представители стран СНГ выразили единодушно поддержку народу Беларуси в это непростое время. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать друг друга. В единстве народов государств Содружества наша сила. И поэтому это единство надо крепить, сохранять. Еще раз хочу сказать спасибо, дорогие белорусские друзья, за то, что вы являетесь локомотивом в нашем интеграционном сотрудничестве в СНГ. Счастья и процветания народу Беларуси
Прежде чем дать официальный старт выставке, руководство Министерства иностранных дел Беларуси, послы, представители Национального собрания Беларуси и другие высокопоставленные гости приняли участие в церемонии возложения цветов на аллее Дружбы в музейно-парковом комплексе "Победа".
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Беларусь выстоит, ведь у нашей страны множество друзей и прежде всего - страны СНГ, которые будут поддерживать и помогать друг другу. В Минске открылась...
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