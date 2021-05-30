ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЮНЕСКО включило столетие Белорусского государственного университета в список памятных дат этого года

30.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

По причине праздничной даты Министерство иностранных дел устроило торжественный прием. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава внешнеполитического ведомства, председатель Национальной комисcии по делам ЮНЕСКО Владимир Макей. В своем выступлении министр иностранных дел отметил: сегодня вопрос подготовки кадров становится первостепенным и выходит на качественно новый уровень.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Время диктует необходимость подготовки специалистов, разбирающихся в современной обстановке, умеющих адаптироваться к постоянно меняющимся, причем молниеносно, условиям. По данным ООН, Беларусь занимает 53 место в мире по индексу человеческого развития, при этом уровень грамотности населения достигает практически 100 %. Не все страны могут этим похвастаться. В этом большая заслуга БГУ, который готовит высококвалифицированных специалистов в самых разных областях.

Значимость первого и главного университета Беларуси переоценить сложно. Именно из его структурных единиц образовались Национальная библиотека, БГМУ, БНТУ и БГЭУ. Сегодня Белгосуниверситет входит в полтора процента лучших высших учебных заведений мира, имеет более 10 тысяч иностранных выпускников. Включение 100-летия БГУ в календарь памятных дат ЮНЕСКО свидетельствует о высоком международном авторитете университета, его достижениях в образовательной и академической областях.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По причине праздничной даты Министерство иностранных дел устроило торжественный прием. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава...
 
Новости дня
Новости общества
 
Спортсмены становятся заложниками политической истерии Запада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by