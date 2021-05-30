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Спортсмены становятся заложниками политической истерии Запада

30.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Заложниками сегодняшней политической истерии Запада в отношении Минска становятся спортсмены, артисты и обычные люди. Проблема авиаперелетов особенно остро стоит перед нашими спортсменами.

Так, волейболистки в Чехию добирались около суток с ночевкой в Стамбуле, чтобы выступить во втором туре Золотой Евролиги. А вот боксеров ждет еще больший стресс. Сборной страны предстоит выступить на отборочном турнире на Олимпиаду в Токио, который пройдет с 4 по 8 июня в Париже. Но добраться в столицу Франции необходимо только прямым рейсом, в противном случае команде предстоит отбыть десятидневный карантин, а это автоматически лишит наших боксеров возможности выступить и в Париже, и в Токио.

Проблема перелета коснулась многих наших сборных: и команду по женской борьбе, и борцов греко-римского стиля. Поедут на автобусе в Польшу и наши гребцы. Команде Владимира Шантаровича предстоит выступить на чемпионате Европы в Познани. Такое неспортивное поведение компаний Евросоюза ставит в неравные условия участников грядущих стартов, что подрывает основополагающие принципы спорта.

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Теги: Минск
 
 
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Заложниками сегодняшней политической истерии Запада в отношении Минска становятся спортсмены, артисты и обычные люди. Проблема авиаперелетов особенно остро...
 
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