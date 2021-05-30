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Последний звонок прозвучал накануне более чем для 50 тысяч выпускников по всей стране

30.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для учащихся 11-ых классов это по-особому торжественный и трогательный момент. Волнение не меньше испытали и выпускники 9-ых классов: их в этом году более 90 тысяч. Все они - будущие юристы и медики, учителя и военнослужащие, программисты и даже олимпийские чемпионы.

Уже на следующей неделе у выпускников начнутся экзамены. А после вручения аттестатов - вступительная кампания.

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Теги: Минск
 
 
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Для учащихся 11-ых классов это по-особому торжественный и трогательный момент. Волнение не меньше испытали и выпускники 9-ых классов: их в этом году более 90 тысяч. Все...
 
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