Последний звонок прозвучал накануне более чем для 50 тысяч выпускников по всей стране

Источник материала: БT

Для учащихся 11-ых классов это по-особому торжественный и трогательный момент. Волнение не меньше испытали и выпускники 9-ых классов: их в этом году более 90 тысяч. Все они - будущие юристы и медики, учителя и военнослужащие, программисты и даже олимпийские чемпионы.

Уже на следующей неделе у выпускников начнутся экзамены. А после вручения аттестатов - вступительная кампания.



Читайте также:



В Беларуси отзвенели последние звонки

В Минске продолжают развивать педагогические классы

А.Турчин: Новая школа в Столбцах должна быть открыта к 1 сентября