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Каковы плюсы ведения бизнеса на малой родине - расскажем вечером в "Главном эфире"
30.05.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусский бизнес восстанавливается после пандеми. Поддержка предпринимательства - будь то создание бизнес-инкубаторов или запуск специальных кредитных продуктов - не сворачивалась и будет продолжена. Особое внимание регионам. Например, вклад частного сектора в копилку Гродно - это треть бюджета. Благодаря своевременной поддержке инвестиционная активность не снижалась ни в этом, ни в прошлом году. В областном центре строятся новые объекты и создаются рабочие места.
Каковы плюсы ведения бизнеса на малой родине? И как предприниматели работают в тесной связке с городской администрацией, чтобы сделать родной регион еще лучше? Расскажем сегодня вечером в "Главном эфире".
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Белорусский бизнес восстанавливается после пандеми. Поддержка предпринимательства - будь то создание бизнес-инкубаторов или запуск специальных кредитных...
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