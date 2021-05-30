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Белорусский бизнес восстанавливается после пандеми. Поддержка предпринимательства - будь то создание бизнес-инкубаторов или запуск специальных кредитных продуктов - не сворачивалась и будет продолжена. Особое внимание регионам. Например, вклад частного сектора в копилку Гродно - это треть бюджета. Благодаря своевременной поддержке инвестиционная активность не снижалась ни в этом, ни в прошлом году. В областном центре строятся новые объекты и создаются рабочие места.

Каковы плюсы ведения бизнеса на малой родине? И как предприниматели работают в тесной связке с городской администрацией, чтобы сделать родной регион еще лучше? Расскажем сегодня вечером в "Главном эфире".